В ЭИСИ обсудили финальный список кандидатов на выборах президента

Выдвижение и регистрация кандидатов является одним из важнейших этапов президентской кампании. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы президента РФ: кто займет второе место?» сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

По его словам, все связанные с этим этапом процедуры ЦИК РФ провела в строгом соответствии с законом.

«Если говорить об отказе Борису Надеждину. Большое количество подписей были собраны с нарушениями, причем из-за недоработок избирательного штаба. Например, подписи начали собирать еще до оплаты подписных листов, огромное количество нарушений допустили сборщики подписей, предоставив неполные данные», — сказал он.

Эксперт отметил, что, когда кандидат заинтересован в участии в избирательной кампании, он начинает готовиться к этому раньше и контролирует все происходящее в штабе.

»Малинкович увидел свои ошибки и признал правоту избирательной комиссии. Баташев и Русских не смогли собрать необходимое количество подписей, не представили в избирательную комиссию ряд документов: список сборщиков, документы об оплате подписных листов», — добавил Шевченко.

Как подчеркнул руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов, резидентские выборы – сложный и ответственный процесс. По его мнению, все кандидаты, не имевшие реальных целей, кроме самовыражения и хайпа, остались за бортом.

«Можно выделить три версии причин фиаско Бориса Надеждина при сборе подписей: подстава друзей-иноагентов, некомпетентность команды Надеждина, циничный расчет самого политика, стремление напомнить о себе, привлечь внимание, ведь узнаваемость Надеждина была минимальной. Если говорить о других кандидатах в кандидаты, то Сергей Малинкович оказался в примерно похожей ситуации с подписями, но он при этом сказал, что решение ЦИК уважает и принимает, повел себя гораздо более достойно. Что касается Анатолия Баташев и Рады Русских — это однозначно хайп», — добавил он.

Отмечается, что в итоговый бюллетень попали четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Политолог, первый зампред комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что Владимир Путин является очевидным лидером предвыборной гонки.

«Это обусловлено тем, что он с вниманием относится ко всем вопросам, связанным с людьми, нет табуированных тем, он открыто общается с простыми людьми. Путин показывает глубокую погруженность в темы, в проблемы, с которыми люди сталкиваются», — подчеркнул он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата на должность президента РФ.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.