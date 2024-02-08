В Тольятти четыре человека пострадали в ДТП с участием 11 машин

В Тольятти на дороге произошло массовое ДТП с участием 11 машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Самарской области.

Инцидент произошел на Обводном шоссе. Информация о деталях произошедшего отсутствует. Во время происшествия пострадали четыре человека, всем им специалисты оказывают необходимую помощь.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полицейские призвали местных жителей быть внимательнее на дороге и соблюдать дистанцию. На данный момент в регионе из-за погодных условий объявлен «желтый» уровень опасности. В субъекте наблюдается сильный снег и ветер с порывами до 21 метра в секунду.

Ранее в Подмосковье столкнулись 27 машин.