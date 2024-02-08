Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Тольятти четыре человека пострадали в ДТП с участием 11 машин

В Тольятти на шоссе столкнулись 11 машин

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

В Тольятти на дороге произошло массовое ДТП с участием 11 машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Самарской области.

Инцидент произошел на Обводном шоссе. Информация о деталях произошедшего отсутствует. Во время происшествия пострадали четыре человека, всем им специалисты оказывают необходимую помощь.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полицейские призвали местных жителей быть внимательнее на дороге и соблюдать дистанцию. На данный момент в регионе из-за погодных условий объявлен «желтый» уровень опасности. В субъекте наблюдается сильный снег и ветер с порывами до 21 метра в секунду.

Ранее в Подмосковье столкнулись 27 машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами