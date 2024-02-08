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Глава ЛДПР планирует добиться принятия закона о цене товаров за определенный объем

В ЛДПР настаивают на принятии законопроекта о честных ценах в магазинах

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Depositphotos

ЛДПР настаивает на принятии закона о цене товаров за определенный объем, который россияне назвали законом «О честной цене». Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

По его словам, во время поездки в Барнаула, посетив супермаркет, он еще раз убедился в актуальности законопроекта ЛДПР, который обязывает магазины указывать на ценнике стоимость 1 килограмма или 1 литра продукта.

«Хватит дурить наших граждан. Вспомните, как часто вы покупали пакет молока, килограмм сахара. И вроде бы по той же цене, а дома обнаруживали, что там не литр, а 900 миллилитров, не килограмм, а 930 граммов. И так можно продолжать бесконечно», — написал он.

При это Слуцкий напомнил, что в прошлом году ЛДПР внесла такой законопроект, но голосами партии власти он был отклонен.

«ЛДПР неоднократно это проходила. Отклонят, через какое-то время примут. Пусть даже выдадут за свою идею, не страшно, важнее, чтобы людей не обманывали. Мы видим поддержку инициативы в социальных сетях, получаем много обращений от людей. Будем вносить проект закона столько раз, сколько потребуется для его принятия», — добавил глава партии.

Ранее в ЛДПР предложили изменить условия оплаты сверхурочной работы. Леонид Слуцкий сообщил, что партия предложила обязать работодателей оплачивать сверхурочную работу в двойном размере с первого часа такой переработки, а не с третьего, как это предусмотрено на сегодняшний день.

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