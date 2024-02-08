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Организаторы премии «Апостол» объявили о старте заявок на участие в конкурсе

Стартовал прием заявок на первую премию для медиа и бренд-медиа «Апостол»

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Shutterstock

В России стартовал прием заявок на первую премию для медиа и бренд-медиа «Апостол». Издания смогут принять участие в 12 конкурсных категориях от дизайна до социальных проектов. Об этом сообщили организаторы премии — Ассоциация коммуникационных агентств и Центр развития бизнес-коммуникаций.

Организаторы отмечают, что конкурс дает возможность любому изданию или проекту — большому или маленькому — заявить о себе.

Победителей определит экспертный совет, который будет оценивать контент, креативность концепции, подходов, форматов, подачи и визуала. Судить работы участников будут эксперты медиаиндустрии из медиахолдингов Rambler&Co и Independent Media, порталов Авиасейлс, Пикабу, Хабр и других.

Генеральный директор агентства «Палиндром» Родион Скрябин отметил, что у медиарынка появилась своя собственная премия, позволяющая участникам не конкурировать с непрофильными агентствами.

По мнению главного редактора Skillbox Media Андрея Коновалова, у корпоративных медиа зачастую есть яркий и живой контент. Участие в премии даст возможность продемонстрировать свою работу.

Прием заявок продлится до 18 мая. Итоги конкурса подведут в июне.

Rambler&Co является официальным медиапартнером премии.

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