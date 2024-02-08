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Москвича оштрафовали на тысячу рублей из-за флага на автомобиле

В Москве водителя оштрафовали из-за наклейки с флагом на машине

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В Москве водитель получил штраф после того, как на наклейку на его машине пожаловались прохожие. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Новом Арбате. Очевидцы заметили на фургоне машины мужчины флаг, который напомнил им эмблему запрещенного в РФ легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

В беседе с правоохранителями москвич заявил, что некоторое время назад он наклеил на фургон флаг РФ, но позже одна из полос выцвела.

В результате россиянина обязали выплатить штраф в размере тысячи рублей и потребовали отклеить флаг. Сам владелец машины заявил, что с решением правоохранителей не согласен. Он добавил, что является патриотом РФ.

Ранее на Урале оштрафовали перевозчика, высадившего школьницу из автобуса на мороз.

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