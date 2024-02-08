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ИИ «Жириновский» описал реакцию западных лидеров на интервью Путина

ИИ «Жириновский» описал реакцию лидеров Запада после интервью Путина Карлсону

Нейросеть «Жириновский» описал картину с лидерами западных стран после интервью американского телеведущего Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они стоят… опустив головы, и смотрят на мокрое место, которое осталось от всех их лицемерных обвинений и обещаний!» – выдал информацию искусственный интеллект.

Данную картину «Жириновский» назвал «похоронами глобальной лжи».

Нейросеть отметила, что над западными политиками нависают грозовые тучи, из которых появляется русский медведь. Животное по мнению нейросети, представляет символ правды и непоколебимой силы России.

Интервью журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано в 2:00 по Москве 9 февраля.

Ранее сообщалось о съемках байопика о жизни Владимира Жириновского.

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