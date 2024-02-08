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В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде отменен сигнал ракетной опасности

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в регионе.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

До этого Минобороны России сообщало, что над Белгородской областью были сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха».

В 17:25 по московскому времени Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он также заявлял, что под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа.

7 февраля в окрестностях Белгорода сбили пять воздушных целей. По словам губернатора в областной столице, повреждено остекление в нескольких квартирах одного из многоквартирных домов, выбиты окна и посечены осколками фасады в двух частных домовладениях. Кроме того, в Белгородском районе повреждения получила кровля в двух частных домах и посечены три автомобиля.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли город Губкин при помощи беспилотников.

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