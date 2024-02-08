Француз 8 лет строил Эйфелеву башню из 700 тысяч спичек

Мужчина из Франции восемь лет строил Эйфелеву башню из спичек, пишет LADBible. Он хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но его заявка была отклонена.

Ришар Плауд рассказал, что на постройку деревянной копии башни у него ушло восемь лет и 700 тысяч спичек. Мужчина надеялся, что таким образом сможет попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но комиссия отклонила его заявку, сообщив, что он использовал не тот тип спичек.

«Как указано в рекомендациях: используемые спички должны быть коммерчески доступными. Они пришли к выводу, что моих спичек в продаже нет», — прокомментировал отказ Ришар.

Несмотря на это, француз все равно получил порцию славы от пользователей соцсетей.

«Сэр, очень хорошая работа, браво», — написали комментаторы.

Ранее жительница США попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос на руках.