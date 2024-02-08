В ООН приравняли к военному преступлению разрушение домов на границе Газы

Разрушение израильскими военными зданий и частной собственности в секторе Газа вдоль границы приравнивается к военному преступлению. Об этом заявил комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает РИА Новости.

«Массовое уничтожение имущества, не оправданное военной необходимостью и осуществляемое незаконно и беспричинно, равносильно серьезному нарушению Четвертой Женевской конвенции и военному преступлению», – говорится в заявлении комиссара.

По его словам, действия Израиля, целью которых является создание безопасной зоны, не соответствует международному гуманитарному праву.

При этом Тюрк подчеркнул, что Израиль до сих пор не представил убедительных доказательств того, что столь масштабные разрушения гражданской инфраструктуры действительно необходимы.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушают все здания в секторе Газа, находящиеся на расстоянии километра от границы.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в Рафахе на время планирования предстоящего наступления.

На Западе указали на растущий разрыв между Израилем и США из-за войны в Газе.