В Китае ученые создали первого в мире ИИ-ребенка

Ученые из Китая рассказали, что создали первого в мире ИИ-ребенка, пишет издание South China Morning Post. По словам создателей, искусственный интеллект имеет поведение и способности, которые соответствуют трехлетнему малышу.

Программа получила название «маленькая девочка». ИИ, созданный сотрудниками Пекинского общего искусственного интеллекта, способен к автономному обучению и может демонстрировать уровень эмоциональной вовлеченности, чего ранее не наблюдалось.

«Она отличает добро от зла, выражает свое отношение в различных ситуациях», — говорится в заявлении.

Одна из главных вещей, которая отличает «маленькую девочку» от других ИИ, заключается в том, что она обладает способностью самостоятельно назначать себе задачи на основе своих собственных ценностей и идеалов.

Ранее ИИ научился улучшать качество звука на основе человеческого восприятия.