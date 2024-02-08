В ГД назвали «биологическим фашизмом» идею о генетической совместимости в браке

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала «биологическим фашизмом» идею запрета на брак генетически несовместимых партнеров. Своим мнением она поделилась в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Это действительно биологический фашизм. Кто дал право вмешиваться в личную частную жизнь?» — задалась вопросом Останина.

По ее мнению, данная тема — навязанная обществу дискуссия, далекая от решения демографических проблем.

«<...> Вместо того, чтобы действительно вырабатывать основы государственной политики защиты семьи, материнства, детства, улучшения нашей демографии, все это свели к запрету абортов, и все это обсуждалось в публичном пространстве, причем в очень дискриминационных тонах по отношению к женщинам, обвинив во всем женщин и медицинское сообщество», — сказала председатель комитета Госдумы.

Она добавила, что сейчас «кое-кто решил пойти дальше в своих экзотических инициативах», скатившись «к предложениям фашистского толка».

7 февраля председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов сообщил, что часть медиков Башкирии предложили обязать молодоженов предоставлять в ЗАГС справки о том, что супруги генетически совместимы.

Ранее в Татарстане предложили поощрять врачей, отговоривших женщин от аборта.