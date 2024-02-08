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В Госдуме пообещали вернуться к обсуждению темы регулирования риелторов

Депутат Разворотнева: власти снова вернутся к вопросу регулирования риелторов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российские власти будущей весной обсудят вопрос регулирования риелторской деятельности. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сообщает РИА Новости.

Парламентарий также пообещала, что ранее было предпринято несколько попыток законодательно урегулировать деятельность посредников в сфере купли-продаже недвижимости.

«Есть законопроект, подготовленный правительством, он лежит уже полтора года и, возможно, скоро он появится», – отметила Разворотнева.

По ее словам, один из главных вопросов в регулировании риелторской деятельности — должно ли быть саморегулирование или некая реестровая модель.

До этого в Российской гильдии риелторов спрогнозировали снижение цен как на вторичное, так и на первичное жилье в России в 2024 году.

В Гильдии назвали правильным решение правительства РФ отменить массовую выдачу льготной ипотеки после 1 июля 2024 года только в регионах с низким спросом.

Ранее экономист оценил идею ввести субсидии для россиян на покупку квартир.

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