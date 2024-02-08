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В супермаркете пожилой россиянке на голову упала потолочная плита

В Свердловской области на пенсионерку в супермаркете обрушился потолок

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В Свердловской области женщине пришлось вызвать медиков после того, как на нее обрушился потолок супермаркета. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в Верхней Пышме. Пожилая женщина пришла в супермаркет и в момент, когда она проходила между рядами, на покупательницу упала потолочная плитка. Помимо этого, с потолка на россиянку полилась грязная вода, так как крыша в помещении протекает.

«В процессе выяснений вызвали «скорую», потому как женщине стало плохо от всего происходящего», – сообщается в публикации.

Информация о состоянии женщины отсутствует.

По словам очевидцев, управляющий супермаркета сказала, что может «принести только извинения». Сообщается также, что руководство знало об аварийности помещения.

Ранее в школе Брянска потолок едва не рухнул на головы школьников.

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