В супермаркете пожилой россиянке на голову упала потолочная плита

В Свердловской области женщине пришлось вызвать медиков после того, как на нее обрушился потолок супермаркета. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в Верхней Пышме. Пожилая женщина пришла в супермаркет и в момент, когда она проходила между рядами, на покупательницу упала потолочная плитка. Помимо этого, с потолка на россиянку полилась грязная вода, так как крыша в помещении протекает.

«В процессе выяснений вызвали «скорую», потому как женщине стало плохо от всего происходящего», – сообщается в публикации.

Информация о состоянии женщины отсутствует.

По словам очевидцев, управляющий супермаркета сказала, что может «принести только извинения». Сообщается также, что руководство знало об аварийности помещения.

Ранее в школе Брянска потолок едва не рухнул на головы школьников.