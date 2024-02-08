В США пожарные спасли собаку, застрявшую в ледяном пруду, пишет New York Post.

Как рассказала владелица собаки Розанна, ее питомица по кличке Белль упала в частично замерзший пруд и провела там около 30 минут. Женщина вспоминает, что собиралась с животным на прогулку и одевалась, пока собака была на улице.

«Я услышала пронзительный вой, посмотрела в окно и увидела, как Белль плавает в воде посреди пруда», — объяснила американка.

Розанна сначала попыталась сама достать собаку из воды, но не смогла этого сделать из-за особенности дна.

«Там все как зыбучий песок», — рассказала она.

После этого американка вызвала пожарных, которые благополучно доставили Белль обратно на берег. Позже женщина с питомицей приехала к спасателям, чтобы поблагодарить их за работу.

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