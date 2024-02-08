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Опрос: треть россиян ищут работу рядом с домом

В России 34% респондентов ищут работу рядом с домом

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Shutterstock

Треть россиян (34%) ищут работу рядом с домом. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками сервиса «Авито Работа». В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.

При этом больше половины граждан (54%) считают расстояние до работы важным фактором, но не критичным. 14% респондентов не обращают внимание на данный критерий и готовы тратить время на дорогу до рабочего места.

Выяснилось также, что 34% опрошенных добираются до работы от 15 минут до получаса, 24% тратят от 30 минут до одного часа, 9% — до полутора часов.

До этого аналитики «Авито Работы» сообщили, что более 50% россиян искали работу в 2023 году.

Выяснилось, что 18% респондентов искали работу один раз, 12% — два-три раза, а 7% — более трех раз. Представители сервиса отмечают, что около трети россиян были готовы к переезду ради новой работы.

Также в ходе исследования стало известно, что при рассмотрении вакансий 68% россиян обращают внимание на размер заработной платы, 44% — на условия труда, 32% — на отзывы сотрудников.

Ранее аналитики выяснили, в какое время россияне наиболее продуктивны.

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