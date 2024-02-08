Пять человек пострадали во время пожара в жилом доме в Якутии

В Якутии спасатели помогли девяти жильцам выбраться из охваченного огнем дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Кирова в Верхоянске. Для ликвидации возгорания туда отправились несколько подразделений пожарной охраны. К моменту прибытия пожарных горел второй подъезд. Оттуда спасатели эвакуировали девять человек. Как уточняется, медицинская помощь затем потребовалась двум детям и трем взрослым.

«Площадь пожара составила 42 кв.м. Предварительная причина пожара, виновник и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работает дознаватель», — уточнили в ведомстве.

Известно, что в тушении пожара приняли участие 10 человек личного состава и две единицы техники.

Ранее спасатели эвакуировали 350 человек во время нового пожара на складе Wildberries.