Экс-губернатор Фургал не признал вину в хищении активов МСП-Банка

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался признать вину по обвинению в хищении активов МСП-Банка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Бабушкинского суда Москвы.

По слова Фургала, он «не совершал никаких преступлений и не имел намерений их совершать».

Все, сказанное прокурором при оглашении обвинительного заключения, — это дымовая завеса», — сказал обвиняемый.

Бывший губернатор считает, что в деле нет уголовного состава, а вменяемые ему деяния или не совершались им или были законной административной деятельностью по развитию малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае.

Фургал обратил внимание на то, что никто не говорит о том, где сейчас деньги в хищении которых его обвиняют. По его словам, «если разобраться в сути дела, то выяснится, что все кредиты были возвращены, а получившее их предприятие вышло из банкротного состояния, нарастило производство и налоговые выплаты».

Согласно позиции гособвинения, экс-губернатор руководил организованной группой, похищавшей деньги посредством выдачи кредитов МСП-Банка.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и расправы над предпринимателями Евгением Зори и Олегом Булатовым. Фургал отрицает свою вину. В деле также фигурируют Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей — предполагаемые сообщники Фургала. Бывшего губернатора также ожидает рассмотрение второго дела о хищении активов МСП Банка.

В феврале 2023 года Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. В ходе судебного разбирательства адвокаты просили оправдать подзащитных, утверждая, что не видят за ними вины.

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года по июль 2020 года. В июле 2020 года его арестовали, вызвав массовые протесты в поддержку губернатора в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке.

Ранее в Красноярске суд заочно арестовал экс-депутата Гольдмана.