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В Москве курьер демонстрировал ребенку половые органы, когда привез на дом продукты

mk.ru: в Москве курьер домогался школьницы в подъезде

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Shutterstock

На западе Москвы курьер супермаркета пытался растлить ребенка в подъезде. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Академика Анохина, семья ждала доставку продуктов из ближайшего супермаркета. Встречать курьера вышла 11-летняя девочка.

Во время короткого общения в холле мужчина продемонстрировал ей половые органы и сам попытался ощупать девочку. Школьница рассказала о произошедшем матери, женщина обратилась в полицию.

По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержан 25-летний уроженец Таджикистана.

Ранее пенсионера из Крыма за педофилию отправили в колонию на 17 лет.

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