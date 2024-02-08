В Москве курьер демонстрировал ребенку половые органы, когда привез на дом продукты

На западе Москвы курьер супермаркета пытался растлить ребенка в подъезде. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Академика Анохина, семья ждала доставку продуктов из ближайшего супермаркета. Встречать курьера вышла 11-летняя девочка.

Во время короткого общения в холле мужчина продемонстрировал ей половые органы и сам попытался ощупать девочку. Школьница рассказала о произошедшем матери, женщина обратилась в полицию.

По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержан 25-летний уроженец Таджикистана.

Ранее пенсионера из Крыма за педофилию отправили в колонию на 17 лет.