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На Кубани неадекватного мужчину задержали рядом со школой

В Анапе росгвардейцы задержали у школы неадекватного мужчину

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Анапе у одной из школ росгвардейцы задержали мужчину, который вел себя неадекватно. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

Наряд правоохранителей вызвал охранник школы на улице Ленина. Работник образовательного учреждения обратил внимание на странного мужчину: тот приставал к прохожим, провоцировал их на конфликт, нецензурно ругался.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полиции. Им оказался 44-летний местный житель. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина был пьян.

Ранее краснодарец устроил стрельбу из-за парковочного места у школы.

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