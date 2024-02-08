Москвичей призвали готовиться к морозным выходным

От Москвы уже отступил циклон «Ольга», теперь столицу ждут настоящие холода, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. К выходным морозы достигнут 20-градусной отметки, сообщил он в пресс-центре НСН.

Отступление циклона и постепенное похолодание чувствуется в столице уже сегодня, так как к утру температура воздуха опустилась до 12-14 градусов ниже нуля, отметил синоптик. По его словам, в ближайшие два дня в городе несколько потеплеет, а морозы ослабнут, зато потом придет вторая, более сильная волна холодов.

«Пик похолодания в Москве ожидается в ночь на субботу, когда в столице будет минус 20 градусов, а по области еще холоднее. Немножко погрелись и теперь готовимся к холодам», — добавил Шувалов.

Напомним, Гидрометцентр накануне предупреждал, что большинство регионов европейской части России на этой неделе ждут сильные морозы. В частности, аномально холодная погода ожидается в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в северной и центральной частях Центрального федерального округа.

Ранее синоптик рассказал москвичам, когда в столицу придет весна.