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Российскому контейнеровозу отказали в бункеровке в Китае

ТАСС: контейнеровозу Moskva группы Fesco отказали в заправке в Китае

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Fesco

Контейнеровозу Moskva транспортной группы Fesco отказали в заправке топливом и моторными маслами в Китае. Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов, пишет ТАСС.

По его словам, обстоятельства отказа выясняют. По его мнению, это может быть связано с наступающим китайским Новым годом.

Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco в апреле 2023 года. Дедвейт судна составляет 31 407 тонн, а его грузовая вместимость – 2 471 TEU.

До этого сообщалось, что сухогруз «Генрих Гасанов», который направлялся в порт Амирабад в Иране, сел на мель на 150,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

В октябре прошлого года стало известно, что в Черном море подорвался на мине турецкий сухогруз Kafkametler. Инцидент произошел недалеко от устья Сулинского канала. В результате взрыва балластная цистерна судна получила повреждения, которые оценили как незначительные.

Ранее на торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв.

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