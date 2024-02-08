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Политолог объяснила необходимость сбора подписей избирателей кандидатами на выборах

Политолог Линдигрин: подписи на выборах показывают реальные намерения кандидатов

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Собранные подписи на выборах президента всегда наглядно демонстрируют две основные характеристики желающих стать кандидатами: реальные возможности и реальные намерения. Об этом заявила гендиректор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

«Кто-то использует эту процедуру, чтобы засветиться в публичном пространстве. Другие, чтобы привлечь к себе внимание, в первую очередь, спонсоров», — сказала он.

Политолог подчеркнула, что в любом случае, это не имеет ничего общего с реальными выборами. Линдигрин добавила, что процедура сбора подписей, которая, по ее мнению, совершенно справедливая и легитимная, существует для того, чтобы вернуть всех «любителей славы и денег в реальность».

«Вариантов почему выбыл из гонки Борис Надеждин масса. Переоценил свои возможности или возможности своих спонсоров. Союзники-иноагенты, которым был нужен скандал, подставили его с подписями. Или он сам получил спонсорские деньги и решил выйти из игры», — сказала она.

Политолог считает, что выдвижение Надеждина затевалось явно для подрыва доверия к избирательной кампании.

«Вот только это заблуждение, что снятие Надеждина хоть как-то повлияет на легитимацию. Скажу больше, большинство избирателей даже не узнает об этом. А на память о своей «бурной» деятельности им останется лишь фото с очередью, приложенное в качестве отчета к финансовым документам», — заключила она.

Ранее сообщалось, что ЦИК России официально отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента страны. Отмечается, что решение сотрудники Центризбиркома объяснили высоким процентом брака в собранных политиком подписях избирателей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата на должность президента РФ.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

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