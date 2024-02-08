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Россиянин кинул в подругу кирпич из-за невымытой посуды и сломал ей ребра

Суд отправил в колонию петербуржца, сломавшего подруге ребра кирпичом

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Санкт-Петербурге суд признал виновным местного жителя, который на улице бросил кирпич в женщину. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина разозлился на партнершу за невымытую посуду: ему не понравилось, что женщина не вымыла казан, в котором он готовил плов, хотя обещала это сделать. Петербуржец поднял с земли кирпич и бросил его в подругу. В результате пострадавшей диагностировали перелом пяти ребер и ушиб левого легкого.

Мужчина отрицал свою причастность к инциденту, но суд доказал обратное. Петербуржца приговорили к двум годам в исправительной колонии общего режима.

Ранее петербурженка нашла в подъезде мужчину с воткнутой в голову лопатой.

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