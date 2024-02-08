Врач развеял главный миф о паллиативной помощи неизлечимым пациентам

Паллиативную помощь нельзя воспринимать как исключительную подготовку к кончине пациента. Об этом в интервью РИАМО заявил онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники «Евроонко» Максим Астраханцев. По его словам, содержание в специализированном учреждении, в первую очередь, необходимо для улучшения качества жизни больного.

«Многие люди ошибочно считают, что паллиативная и хосписная помощь — это одно и то же. Хоспис — заключительная часть паллиативной помощи, когда поддерживающая терапия исчерпывает свои возможности», — объяснил специалист.

Он добавил, что в ряде случаев паллиатив может помочь пациентам жить годами.

Врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев до этого рассказал, какие обследования мужчинам и женщинам рекомендуется ежегодно проходить для выявления онкологических заболеваний.

По его словам, некоторые виды рака, например рак шейки матки, простаты или колоректальный рак, на предраковой или первой стадии протекают бессимптомно и начинают проявлять себя только в запущенной форме, когда появляется видимая симптоматика.

Ранее онколог перечислил симптомы одной из самых распространенных женских опухолей.