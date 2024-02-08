Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Врач развеял главный миф о паллиативной помощи неизлечимым пациентам

Онколог Астраханцев: паллиативную помощь нельзя воспринимать как окончание жизни

close
100%
Freepik.com

Паллиативную помощь нельзя воспринимать как исключительную подготовку к кончине пациента. Об этом в интервью РИАМО заявил онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники «Евроонко» Максим Астраханцев. По его словам, содержание в специализированном учреждении, в первую очередь, необходимо для улучшения качества жизни больного.

«Многие люди ошибочно считают, что паллиативная и хосписная помощь — это одно и то же. Хоспис — заключительная часть паллиативной помощи, когда поддерживающая терапия исчерпывает свои возможности», — объяснил специалист.

Он добавил, что в ряде случаев паллиатив может помочь пациентам жить годами.

Врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев до этого рассказал, какие обследования мужчинам и женщинам рекомендуется ежегодно проходить для выявления онкологических заболеваний.

По его словам, некоторые виды рака, например рак шейки матки, простаты или колоректальный рак, на предраковой или первой стадии протекают бессимптомно и начинают проявлять себя только в запущенной форме, когда появляется видимая симптоматика.

Ранее онколог перечислил симптомы одной из самых распространенных женских опухолей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами