В Красноярске суд заочно арестовал экс-депутата Гольдмана

Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал подозреваемого в мошенничестве предпринимателя и бывшего депутата областного парламента Романа Гольдмана. Об этом сообщило региональное Министерство внутренних дел.

«По ходатайству следователей ГУ МВД России по Красноярскому краю сегодня судом принято решение о заочном аресте Романа Гольдмана», – говорится в посте.

В начале февраля экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана объявили в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве.

По данным следствия, более тысячи пайщиков кредитного кооператива «Агро вклад», принадлежавшего Гольдману, обратились в полицию, требуя компенсации ущерба на сумму свыше 1 млрд рублей.

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