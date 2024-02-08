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В Красноярске суд заочно арестовал экс-депутата Гольдмана

МВД: суд заочно арестовал подозреваемого в мошенничестве экс-депутата Гольдмана

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Роман Гольдман/VK

Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал подозреваемого в мошенничестве предпринимателя и бывшего депутата областного парламента Романа Гольдмана. Об этом сообщило региональное Министерство внутренних дел.

«По ходатайству следователей ГУ МВД России по Красноярскому краю сегодня судом принято решение о заочном аресте Романа Гольдмана», – говорится в посте.

В начале февраля экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана объявили в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве.

По данным следствия, более тысячи пайщиков кредитного кооператива «Агро вклад», принадлежавшего Гольдману, обратились в полицию, требуя компенсации ущерба на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее суд Ростова-на-Дону на 10 лет отправил в тюрьму украинскую шпионку.

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