Сергей Кириенко проверил состояние школы в Бердянске

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил среднюю общеобразовательную школу № 16 в Бердянске, сообщает Telegram-канал администрации Запорожской области.

Сергей Кириенко ознакомился с техническим оснащением школы и состоянием учебных классов.

В школе планируется обновить футбольное поле, а также баскетбольную и волейбольную площадки.

Как заявил Кириенко, все восстановительные работы будут завершены в срок согласно плану.

Также в 2024 году в школе при поддержке Тверской области обновят систему обогрева здания и отремонтируют санузлы, крышу и пищеблок.