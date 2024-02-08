Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сергей Кириенко проверил состояние школы в Бердянске

Сергей Кириенко: все восстановительные работы в школе в Бердянске завершатся в срок

close
100%
Администрация Запорожской области

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил среднюю общеобразовательную школу № 16 в Бердянске, сообщает Telegram-канал администрации Запорожской области.

Сергей Кириенко ознакомился с техническим оснащением школы и состоянием учебных классов.

В школе планируется обновить футбольное поле, а также баскетбольную и волейбольную площадки.

Как заявил Кириенко, все восстановительные работы будут завершены в срок согласно плану.

Также в 2024 году в школе при поддержке Тверской области обновят систему обогрева здания и отремонтируют санузлы, крышу и пищеблок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами