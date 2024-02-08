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Россиянку, подозреваемую в поджоге здания банка, арестовали

В Нижегородской области арестовали подозреваемую в поджоге здания банка

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Depositphotos

В Нижегородской области арестовали женщину, подозреваемую в поджоге здания банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Борский городской суд.

По информации агентства, россиянке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта включительно. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Инцидент произошел в городе Бор Нижегородской области. Женщина по указке мошенников попыталась поджечь отделение банка, в результате офис получил незначительные повреждения.

Ранее в Петербурге задержали пенсионерку, пытавшуюся поджечь банк с криком «Слава Украине».

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