Карьерный эксперт рассказала, что нужно указывать в резюме при смене профессии

При смене профессии для соискателя станет серьезным преимуществом опыт работы на фрилансе. Об этом в интервью РИАМО рассказала эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Клименко. Она подчеркнула, что в резюме необходимо указывать любую занятость, которая поможет работодателю сделать выбор в пользу кандидата.

«Необходимо обратить внимание на предыдущий опыт и выделить полезные навыки и достижения, которые пригодятся в новой сфере. Также важно указать наличие дополнительного образования, будь то курсы или получение новой профессии», — отметила Клименко.

Она обратила внимание, что многие указывают в резюме только те рабочие места, которые есть в трудовой книжке. Важно понимать, что собеседование — это демонстрация компетенций соискателя, но никак не изучение трудовой, заключила эксперт.

Согласно недавнему исследованию сервиса SuperJob, большинство российских компаний учитывает наличие фотографии в резюме и принимает решение о найме сотрудника с учетом снимка. Об этом заявили 63% участников опроса.

Причем 43% респондентов сообщили, что фото в резюме хотели бы видеть при поиске соискателей на любую позицию.

Ранее эксперт рассказала, как молодому специалисту вести себя на собеседовании.