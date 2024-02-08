Адам Кадыров получил награду за соревнования, в которых не участвовал

Адам Кадыров, сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова получил медаль на соревнованиях команд спецназа в ОАЭ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Конкурс UAE SWAT Challenge 2024 проходил в Дубае с 3 по 7 февраля. По итогам четвертого дня одним из финалистов стала команда «Ахмат» специального полка полиции МВД по Республике Чечня.

«Участников соревнований вышел поддержать сын главы Чечни Адам Кадыров. Он также получил медаль», — сообщила Baza.

По итогам соревнований команда «Ахмат» заняла восьмое место.

В декабре прошлого года сообщалось, что Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Месяцем ранее Кадыров-младший был выбран куратором батальона имени Шейха Мансура.

Так же в ноябре Адам Кадыров получил «За служение религии Ислам» I степени. Его наградили «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей». Эта была его седьмая награда за 1,5 месяца.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.