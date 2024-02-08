Представители такси попросили правительство доработать законопроект о локализации автомобилей

Общественный совет по развитию такси направил правительству РФ письмо с просьбой доработать законопроект о локализации автомобилей для самозанятых водителей, а для таксопарков предусмотреть госсубсидии, сообщает «Коммерсантъ».

Общественный совет отметил, что текущая версия законопроекта поставит под удар самозанятых и предпринимателей с небольшими парками, которых недавно ввели в легальное поле с помощью нового закона о такси, чтобы восполнить отток водителей из отрасли.

По мнению общественного совета, небольшим перевозчикам не удастся заменить парк на отечественные автомобили из-за текущих кредитных ставок банков, дефицита и высоких цен на рынке автомобилей.

Также общественный совет по развитию такси просит исключить из требований по локализации автомобили старше трех лет из-за отсутствия предложений на рынке и высоких цен и также предлагает отказаться от балльной системы в локализации.

По данным аналитического центра при правительстве РФ, для мотивации водителей такси и покрытию растущих расходов представителям отрасли приходится адаптировать цены к растущим издержкам (с 2021 года средняя стоимость поездки в такси увеличилась на 23-29%).

Также эксперты отмечают, что расходы водителей такси в среднем выросли в 1,5 раза за последние 2 года. На рост издержек больше всего влияет цена новых автомобилей, а также затраты на техобслуживание, топливо, стоимость лизинга и ОСАГО.

Всего, по оценкам аналитического центра при правительстве РФ, в 2023 году в отрасли такси не хватало 72 тыс. водителей, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%. Эксперты опасаются, что отсутствие притока самозанятых водителей из-за ограничений по локализации усилит дефицит и повлечет новую волну роста цен в такси.

Напомним, новый законопроект, прошедший первое чтение в Госдуме, дает регионам возможность определять допустимый уровень локализации таксопарка, а правительство сможет устанавливать общий по России минимальный порог локализации в отрасли.

Представители рынка такси просят правительство доработать текст законопроекта и собрать рабочую группу с их участием для обсуждения поправок.

По данным общественного совета по развитию такси, в России в 2023 году доля машин такси старше пяти лет выросла до 17%. Такой рост объясняют нехваткой новых машин, ростом цен и удорожанием кредитов и лизинга.