В Екатеринбурге прохожий спас провалившегося под лед ребенка

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга мужчина вытащил из воды ребенка, провалившегося под лед. Об этом сообщается в Telegram-канале «Академический. Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел днем 8 февраля, по словам свидетельницы произошедшего, двое младшеклассников играли на льду, в какой-то момент тонкая корка треснула, один из детей провалился под лед.

«Все проходят мимо, и я тоже подумала — игра, пока не заглянула туда, не услышала, как мальчик кричал о помощи», — рассказала местная жительница.

Ребенку из воды помог выбраться проходивший мимо мужчина, он спрыгнул в воду и вытащил ребенка на берег.

Ранее в Челябинской области мальчик спас провалившегося под лед друга.