Россиянин хранил в своей квартире полтора килограмма метадона

В Москве арестован житель Солнцево, который хранил в своей квартире наркотики, в ходе обыска у него нашли полтора килограмма метадона. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

28-летний житель московского района Солнцево заключен под стражу за покушение на незаконный сбыт наркотиков. В квартире москвича на Аминьевском шоссе полицейские обнаружили 19 свертков с метадоном, которые он собирался разложить по тайникам-закладкам на территории города.

Возбуждено уголовное дело, по решению суда москвичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Казахстане в желудках двух иностранцев нашли почти 300 контейнеров с наркотиками.