Тело пропавшего без вести мужчины полтора месяца пролежало в подсобке больницы

Мужчину, считавшегося пропавшим без вести, нашли в подсобке Мариинской больницы в Петербурге, врачи уверяют, что пациент сам покинул палату. Об этом сообщает «78.ru».

Отец Тамерлана Чындыгыра — чемпиона России по шахматам — пропал без вести еще в конце декабря 2023 года, мужчина был доставлен в Мариинскую больницу и бесследно исчез.

Тувинца искали волонтеры «Лиза Алерт», родственники и правоохранители. Спустя полтора месяца тело пожилого мужчины нашли в подсобке больницы.

Сестра погибшего в беседе с «78.ru» заявила, что планирует обращаться в следственный комитет и прокуратуру, женщину также настораживает, что в свидетельстве о смерти не указано ни время, ни причина смерти.

Ранее петербурженка нашла в подъезде мужчину с воткнутой в голову лопатой.