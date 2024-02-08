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Тело пропавшего без вести мужчины полтора месяца пролежало в подсобке больницы

«78.ru»: в больнице Петербурга нашли тело отца чемпиона России по шахматам

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Shutterstock

Мужчину, считавшегося пропавшим без вести, нашли в подсобке Мариинской больницы в Петербурге, врачи уверяют, что пациент сам покинул палату. Об этом сообщает «78.ru».

Отец Тамерлана Чындыгыра — чемпиона России по шахматам — пропал без вести еще в конце декабря 2023 года, мужчина был доставлен в Мариинскую больницу и бесследно исчез.

Тувинца искали волонтеры «Лиза Алерт», родственники и правоохранители. Спустя полтора месяца тело пожилого мужчины нашли в подсобке больницы.

Сестра погибшего в беседе с «78.ru» заявила, что планирует обращаться в следственный комитет и прокуратуру, женщину также настораживает, что в свидетельстве о смерти не указано ни время, ни причина смерти.

Ранее петербурженка нашла в подъезде мужчину с воткнутой в голову лопатой.

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