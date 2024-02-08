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Эксперты отвергли идею депутатов разрешить употреблять продукты в магазинах до оплаты

В АКОРТ выступили против разрешения употреблять продукты до оплаты в магазинах

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российским покупателям не нужна инициатива, которая позволит им употреблять продукты в магазинах до оплаты, а торговым сетям такое нововведение может лишь навредить. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Помимо административной нагрузки, такое новшество спровоцирует конфликты, отметил он в беседе с НСН.

В Госдуме ранее сообщили о подготовке законопроекта, который разрешит россиянам употреблять продукты в магазине до оплаты на кассе. Сейчас ситуации с употреблением продуктов в торговых залах не регламентируются на законодательном уровне, однако рассмотрение подобной инициативы все равно неактуально, считает Караваев. Реализация такой идеи потребует внести изменение в нормативные акты и создаст лишнюю административную нагрузку на торговые сети и регуляторов, считает он.

Россияне редко нарушают принципы торговых отношений и чаще платят до употребления продуктов, добавил эксперт.

«Торговля в России – давно сложившаяся система с наработанной практикой, это касается и регламентов сетевых операторов, и организованного поведения покупателей. С развитием современных торговых форматов вырос и уровень культуры потребителей: абсолютное большинство из них не нарушают порядок в магазинах», – отметил Караваев.

Ранее в АКОРТ прокомментировали возможный дефицит продовольствия из-за ситуации в Красном море.

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