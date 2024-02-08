Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России

Бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства РФ. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на предоставленные бизнесменом документы.

Уточняется, что бизнесмен официально вышел из гражданства России в сентябре 2022 года.

«Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства России», — отмечает Forbes.

Известно, что бизнесмен имеет гражданства Хорватии и Доминики.

Forbes указывает, что после отказа от российского гражданства миллиардер въезжает на территорию России исключительно по бизнес-визе. Миллиардер утверждает, что никаких активов в РФ у него не осталось.

С 2010 по 2022 год Анисимов был президентом Федерации дзюдо России. Forbes оценивает его состояние в $1,6 млрд.

До этого от российского гражданства отказался экс-владелец «Уюттеры» и «Техносилы» Михаил Кокорич.

Ранее американский боксер назвал благословением гражданство России.