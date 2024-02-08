В Подмосковье будут тушить лесные пожары с помощью искусственного интеллекта

В Подмосковье внедрили в систему мониторинга лесных пожаров искусственный интеллект (ИИ). Планируется, что он будет распознавать характер очагов возгорания и это не придется делать «на глаз», рассказал зампред комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов телеканалу «360».

В Московской области применяется четырехуровневая система мониторинга лесных пожаров — наземное патрулирование, авиаразведка, видео- и космомониторинг. На вышках сотовых операторов наблюдение ведут 127 видеокомплексов, покрывающих 100% леса. Помогать им в распознавании характера возгорания будет ИИ.

«К примеру, может идти пар из котельной, и камера должна идентифицировать, что это не дым из леса. <…> Это упрощает жизнь инспектору и диспетчеру, — объяснил Агулов. — С помощью данных, которые мы получаем от камер с ИИ, мы можем построить оптимальный путь, «короткое плечо» доставки к точке».

Диспетчеры были вынуждены определять характер задымления на глаз, а теперь им поможет ИИ — специалисты рассчитывают, что он сделает этот процесс быстрее и легче.

ИИ, помимо прочего, дает возможность видеть расположение всех сил и средств пожаротушения и оперативно определять, какие из них задействованы, а какие — нет.

Напомним, в том году также Минцифры планирует привлечь искусственный интеллект к работе портала «Госуслуги». Речь идет о технологии ChatGPT, которая будет помогать консультировать граждан.

Россияне ранее заявили о готовности работать под руководством ИИ.