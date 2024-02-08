Автомобилист сломал руку мужчине железной палкой во время дорожного конфликта в Краснодаре

В Краснодаре автомобилисты не поделили проезжую часть, один из них якобы сломал другому руку. Об этом пострадавший рассказал в местном сообществе в Telegram.

По словам мужчины, он с женой и ребенком ехал на автомобиле и собирался повернуть на главную дорогу. Придерживаясь ПДД, водитель убедился, что прямо сейчас никого не должен пропустить, и начал движение.

«Вдруг на огромной скорости вылетел легковой автомобиль и чуть не влетел в нас», — говорит автовладелец. Он успел затормозить и решил убедиться, что столкновения не произошло и его машина не повреждена.

Тогда водитель, двигавшийся по главной дороге, вытащил металлическую палку и стал угрожать женщине и ребенку пострадавшего. Глава семейства попытался остановить агрессора, и тот набросился на пострадавшего.

«Я закрыл рукой голову, а неадекватный нанес несколько ударов железной палкой и сломал мне руку», — пожаловался краснодарец.

После этого нападавший вернулся к себе в машину и поспешно покинул место происшествия.

Ранее автомобилист нарушил ПДД и обстрелял машину с ребенком после замечания водителя.