Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Опекуна из Тюменской области обвинили в изнасиловании 15-летнего подростка

В Тюменской области опекуна обвинили в изнасиловании ребенка

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Исетском районе Тюменской области опекуна обвинили в совершении преступления против половой неприкосновенности подростка. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы региона.

По данным следствия, опекун из Тюменской области в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера, изнасилованию подвергался 15-летний мальчик, взятый мужчиной под опеку.

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, он обратился в полицию, юноша переживал, что в семье остались другие опекаемые дети. Житель Исетского района был задержан силовиками. Вину в предъявленном обвинении он отрицает. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянин отрезал приемной дочери палец, избивал три года и заставлял есть мыло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами