Опекуна из Тюменской области обвинили в изнасиловании 15-летнего подростка

В Исетском районе Тюменской области опекуна обвинили в совершении преступления против половой неприкосновенности подростка. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы региона.

По данным следствия, опекун из Тюменской области в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера, изнасилованию подвергался 15-летний мальчик, взятый мужчиной под опеку.

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, он обратился в полицию, юноша переживал, что в семье остались другие опекаемые дети. Житель Исетского района был задержан силовиками. Вину в предъявленном обвинении он отрицает. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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