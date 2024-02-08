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Россиянка попала на операцию из-за ошибки стоматолога восьмилетней давности

В Кемерове врачи спасли женщину, восемь лет жившую с инородным предметом в носу

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Pixabay

Врачи Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского прооперировали местную жительницу, которая восемь лет ходила с инородным предметом в носу. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на хронический ринит, который беспокоил ее с 2015 года. После КТ врачи выяснили, что в придаточных пазухах носа у пациентки застрял пломбировочный материал. Пациентка вспомнила, что ринит начался у нее после визита к стоматологу.

Врачи Кузбасской больницы прооперировали женщину и удалили инородный предмет, который мог стать источником инфекций.

«В процессе операции расширили естественное соустье пазухи и удалили инородное тело, а также грибковую колонию и гипертрофированную часть слизистой», — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Ранее в Салехарде врачи спасли подростка с канцелярским гвоздем в бронхах.

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