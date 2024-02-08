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Эксперты рассказали о влиянии черного чая на артериальное давление

ОСН: черный чай расширяет сосуды и повышает давление в считанные секунды

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Максим Богодвид/РИА Новости

Гипертоники традиционно считают кофе запретным напитком из-за наличия в нем кофеина, но ошибочно считают безопасным напитком черный чай. При этом в чае также содержится кофеин, хотя действует он более мягко и поэтому бодрит постепенно, а не так резко, как кофе. Однако чай влияет на центральную нервную систему и повышает давление, отчего часто его рекомендуют пить гипотоникам, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Кофе бодрит быстро и резко, а в случае, если важнее мягкое и длительное действие, то лучше выпить крепкий чай, так как чайный кофеин действует медленнее, мягче и дольше.

При этом специалисты предупреждают, что черный чай повышает давление. В нем содержится много кофеина, который бодрит клетки головного мозга, что способствует повышению уровня кислорода. В свою очередь это приводит к тому, что сосуды начинают расширяться, из-за чего в считанные секунды пониженное давление может прийти в норму.

Гипотоникам — людям, с пониженным давлением — советуют пить черный крепкий чай с сахаром.

Напомним, что гипертоникам врачи советуют отказаться от крепкого черного чая. Также этот напиток не следует пить людям с повышенной возбудимостью и бессонницей, пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и подагрой.

Диетолог ранее рассказала, как гипертоникам снизить давление с помощью питания.

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