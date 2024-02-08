Врачи объяснили, как самостоятельно справиться с головной болью напряжения

Изменение образа жизни поможет самостоятельно справиться с головной болью напряжения, если проблема беспокоит не более 15 раз в месяц. Об этом kp.ru рассказали к.м.н., врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Инна Филатова и врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, доцент, д.м.н. Светлана Сергеева.

«Один из основных триггеров головной боли напряжения — стрессовая ситуация, которая длится более 2-3 недель. Характерный симптом ГБН — сжимающий характер, сдавливающая боль в висках, в области затылка. Пациенты часто описывают ее как ощущение напряжения или стягивания вокруг головы наподобие «каски», — отметила Филатова.

По словам экспертов, облегчить состояние помогут методики для релаксации и расслабления. Так, можно выполнять упражнения для снятия напряжения в мышцах шеи и плеч, самомассаж шеи и головы, принимать теплую ванну и делать теплый компресс на голову. Кроме того, врачи советуют чаще гулять на свежем воздухе.

Врач-терапевт Елена Соломатина до этого говорила, что постоянное использование обезболивающих препаратов может привести к усилению боли и ее нечувствительности к лекарствам.

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