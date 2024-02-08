В Японии назвали причину задымления на АЭС

Задымление в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской атомной электростанции «Цуруга» произошло из-за короткого замыкания и возгорания в системе вентиляции. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, возгорание оперативно ликвидировали, в результате инцидента пострадавших не было. Радиационный фон на объекте и его окрестностях не изменился.

На первом энергоблоке АЭС «Цуруга» идут работы по его демонтажу с 2017 года.

8 февраля в Японии на АЭС «Цуруга» зафиксировано появление дыма.

До этого сообщалось, что более 5 тонн радиоактивной воды утекло из оборудования по очистке на АЭС «Фукусима-1» в Японии. По данным газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде превышена более чем в 14 млн раз — она составляет 22 млрд беккерелей при норме в 1,5 тыс. Утечку обнаружил один из сотрудников станции, его госпитализировали. При этом в компании заверили, что ситуация не опасна.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.