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В Японии назвали причину задымления на АЭС

Задымление на японской АЭС произошло из-за неисправности в системе вентиляции

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Kyodo/Reuters

Задымление в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской атомной электростанции «Цуруга» произошло из-за короткого замыкания и возгорания в системе вентиляции. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, возгорание оперативно ликвидировали, в результате инцидента пострадавших не было. Радиационный фон на объекте и его окрестностях не изменился.

На первом энергоблоке АЭС «Цуруга» идут работы по его демонтажу с 2017 года.

8 февраля в Японии на АЭС «Цуруга» зафиксировано появление дыма.

До этого сообщалось, что более 5 тонн радиоактивной воды утекло из оборудования по очистке на АЭС «Фукусима-1» в Японии. По данным газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде превышена более чем в 14 млн раз — она составляет 22 млрд беккерелей при норме в 1,5 тыс. Утечку обнаружил один из сотрудников станции, его госпитализировали. При этом в компании заверили, что ситуация не опасна.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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