Раскрыты три главные причины скачка заболеваемости корью в России

В России отмечается рост заболеваемости корью. Такую ситуацию вызвали три основные причины – нарушение графика прививок из-за пандемии COVID-19 и падение иммунитета жителей, отсутствие практики обязательной вакцинации взрослых, а также непривитые трудовые мигранты, сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Наблюдаются также проблемы с наличием коревой вакцины, добавил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

В России произошло серьезное снижение иммунной прослойки, констатировал Онищенко. По его словам, это во многом связано с тем, что во время пандемии коронавируса график плановых прививок от кори среди школьников нарушился. При этом есть проблемы с наличием вакцины от кори, так как производители не смогли предвосхитить постковидный подъем.

«И третье. Все-таки, вакцинация сегодня идет в рамках классического варианта, когда мы прививаем только детей, и заказываем вакцины только для детей, например для вакцинации перед школой. А сейчас значительную долю составляет взрослое население. Уже надо все-таки [сформулировать] более внятную и обоснованную позицию по прививкам взрослых», — считает эпидемиолог.

Повлиять на ситуацию с заболеваемостью могли также и мигранты, добавил Онищенко. По его мнению, следует требовать от въезжающих в Россию людей наличия прививок, выяснять обстановку с заболеваемостью в регионах, откуда они прибывают.

«Если там неблагополучная ситуация, принимать меры вплоть до того, чтобы не разрешать приезжать из этих стран. То есть вот такая нормальная работа должна быть», — заключил врач.

Напомним, в последнее время в учебных заведениях России часто объявляют карантин из-за кори. Так, к примеру, карантин объявили в РУДН и в РГУ им.Косыгина. А студентов МИРЭА перевели на дистант. В Роспотребнадзоре ситуацию с корью в России назвали спокойной, заявив, что фиксируются единичные случаи заражения среди непривитых граждан.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили очаг кори в двух домах и обязали жильцов вакцинироваться.