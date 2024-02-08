В российском регионе из перевернувшегося бензовоза полилось топливо

В Якутии произошла авария, в ходе которой перевернулся бензовоз Shacman с полуприцепом. Об инциденте сообщило региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, ДТП случилось в 800 метрах от населенного пункта Тополиное на автодороге «Яна». В результате аварии никто не пострадал.

«Есть розлив нефтепродуктов, количество уточняется», — рассказали в МЧС.

Представители ведомства добавили, что в ситуации будут разбираться сотрудники Томпонского комитета государственного экологического надзора.

До этого сообщалось об аварии в Подмосковье, где на трассе М-8 Ярославского шоссе столкнулись более 20 автомобилей. ДТП произошло на 45 километре шоссе в сторону Москвы в городском округе Пушкино. Пострадали четыре человека. Движение транспорта на аварийном участке перекрывали.

6 февраля в Свердловской области столкнулись иномарки, пострадали шестеро.

Ранее в Нижегородской области патокой смыло «КамАЗ» и 80 метров забора.