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Пожилой петербуржец ударил знакомого в голову кухонным топориком

В Петербурге пенсионер покалечил знакомого кухонным топориком

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Санкт-Петербурге пожилой хозяин квартиры напал на гостя с кухонным топориком. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел в доме по Шлиссенбургскому проспекту 7 февраля. По данным издания, 77-летний хозяин квартиры и его 66-летний знакомый распивали спиртное, когда между ними началась ссора, перешедшая в драку. Первый мужчина схватил кухонный топорик и ударил оппонента по голове.

В результате мужчину забрали на «скорой» в одну из больниц города. Врачи диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму, рубленую рану лба, а также ушибы шеи и груди. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

В отношении агрессора возбуждено уголовное дело.

Ранее петербурженка нашла в подъезде мужчину с воткнутой в голову лопатой.

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