Россиянам рассказали о самых частых ошибках при составлении резюме

При составлении резюме соискатели часто допускают одни и те же ошибки. К примеру, они забывают, что в первую очередь работодатель оценивает оформление резюме. Если оно слишком длинное или сопровождается неаккуратно составленным портфолио, это сразу отпугнет потенциального нанимателя, рассказала карьерный эксперт центра «‎Профессии будущего» Светлана Семеренко. По ее словам, размер резюме не должен превышать двух страниц А4.

«‎Потенциальному работодателю будет гораздо приятнее рассматривать вашу кандидатуру, если он поймет, что вы цените его время и готовы рассказать о себе в удобном, читабельном формате», — отметила она в беседе с RT.

Резюме должно быть кратким, оформлено в едином стиле, написано одним шрифтом и цветом, без акцентов, добавила эксперт. Важной частью резюме она назвала фотографию, подчеркнув, что профессиональное бизнес-фото в деловом стиле повышает шансы соискателя.

Негативно на мнении работодателей может сказаться одинаковый набор обязанностей на каждом предыдущем месте работы. Даже если человек делал одну и ту же работу в разных компаниях, указывать следует их по-разному демонстрируя карьерный рост, считает Семеренко. Особенно работодателя интересует трудовая деятельность на протяжении последних семи-десяти лет.

Одна из самых важных деталей резюме – это подходящее образование, на которое в первую очередь обращают внимание компании. Можно добавить профильные курсы, однако, они должны соответствовать желаемой вакансии. К примеру, курсы психолога при поиске работы бухгалтером мало чем помогут, поэтому это прописывать в резюме не стоит, заключила эксперт.

Напомним, специалисты также отмечают, что большинство российских компаний учитывает наличие фотографии в резюме и принимает решение о найме сотрудника с учетом фото.

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