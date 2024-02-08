Россиянам рассказали о самых частых ошибках при составлении резюме

При составлении резюме соискатели часто допускают одни и те же ошибки. К примеру, они забывают, что в первую очередь работодатель оценивает оформление резюме. Если оно слишком длинное или сопровождается неаккуратно составленным портфолио, это сразу отпугнет потенциального нанимателя, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко. По ее словам, размер резюме не должен превышать двух страниц А4.
«Потенциальному работодателю будет гораздо приятнее рассматривать вашу кандидатуру, если он поймет, что вы цените его время и готовы рассказать о себе в удобном, читабельном формате», — отметила она в беседе с RT.
Резюме должно быть кратким, оформлено в едином стиле, написано одним шрифтом и цветом, без акцентов, добавила эксперт. Важной частью резюме она назвала фотографию, подчеркнув, что профессиональное бизнес-фото в деловом стиле повышает шансы соискателя.
Негативно на мнении работодателей может сказаться одинаковый набор обязанностей на каждом предыдущем месте работы. Даже если человек делал одну и ту же работу в разных компаниях, указывать следует их по-разному демонстрируя карьерный рост, считает Семеренко. Особенно работодателя интересует трудовая деятельность на протяжении последних семи-десяти лет.
Одна из самых важных деталей резюме – это подходящее образование, на которое в первую очередь обращают внимание компании. Можно добавить профильные курсы, однако, они должны соответствовать желаемой вакансии. К примеру, курсы психолога при поиске работы бухгалтером мало чем помогут, поэтому это прописывать в резюме не стоит, заключила эксперт.
Напомним, специалисты также отмечают, что большинство российских компаний учитывает наличие фотографии в резюме и принимает решение о найме сотрудника с учетом фото.
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