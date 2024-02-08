«Бывало и громче, и ярче»: жительница Ижевска — о взрывах на Воткинском заводе

Взрывы на Воткинском машиностроительном заводе под Ижевском происходят регулярно и нисколько не пугают местных жителей. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила жительница Ижевска Евгения, комментируя мощный взрыв, прогремевший накануне вечером.

«Такие взрывы — не редкость. Летом по выходным в светлое время суток они бывают по 2 — 4 раза в году. Вероятно, бывают и в будни, но так как мы на работе, то этого не видим. Ничего необычного вчера не произошло, это всегда так: громко и гул сильный. Просто вчера это действие пришлось на вечернее время, потому и было так отчетливо видно зарево. Местные, кто еще дольше нас там живет, писали, что бывало и гораздо громче, и ярче, и продолжительнее. Поэтому никакой паники, все в порядке», — объяснила она.

Вечером в среду, 7 февраля, жители Ижевска сообщили о мощном взрыве и столбе огня и дыма рядом с административным центром региона, на полигоне Воткинского машиностроительного завода.

Позднее в единой дежурной диспетчерской службе Завьяловского района сообщили, что взрыв произошел в ходе испытаний ракетных двигателей.

«Это не ЧП, плановое [мероприятие]», — заявили там.

Ранее в Удмуртии на Воткинском заводе произошло возгорание.