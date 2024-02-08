Массовая драка произошла на складе Wildberries в Подмосковье

Драка произошла между работниками и охранниками на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным агентства, прибывшие на место правоохранители выяснили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадир выявил нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошла перепалка, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась драка.

Полиция установила 13 активных нарушителей общественного порядка, их провели на опрос. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Известно, что в драке принимали участие более ста человек.

Еще одна потасовка на складе Wildberries произошла в январе. Это склад в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, где произошел масштабный пожар. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина подрался с сотрудником Ozon из-за некачественного товара.