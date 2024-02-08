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В Московской области назвали лучшую бригаду скорой помощи

В Подмосковье выбрали лучшую бригаду скорой помощи по итогам 2023 года

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье определили лучшую бригаду скорой помощи (врач, фельдшер, медсестра, водитель) по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Лучшую бригаду определяли с помощью робота Светланы. Она обзванивала пациентов, к которым недавно приезжала скорая помощь, и просила оценить работу бригады.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что всего Светлана в 2023 году совершила 600 тыс. звонков, в результате которых были определены 4 победителя.

Лучшими стали: врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова и водитель Балашихинской
подстанции Иван Концов.

По словам Стригунковой, все победители получили денежную премию.

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