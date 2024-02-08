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Пожилую поджигательницу релейного шкафа в Курской области отправили под домашний арест

В Курске пенсионерку за поджог релейного шкафа отправили под домашний арест

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МВД РФ по ЦФО

В Курсе полиция задержала местную жительницу, которую подозревают в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на 530 км перегона между станциями «Курск» и «Свобода». Приехавшие на место возгорания правоохранители нашли на месте следы горючих материалов, фрагменты пластиковой бутылки и другие доказательства, свидетельствующие о поджоге.

По горячим следам полиция задержала по подозрению в нарушении 68-летнюю жительницу города. Как рассказала пенсионерка, перед тем, как она решилась на преступление, она стала жертвой мошенников. Ей позвонили неизвестные и выманили у нее 318 тыс. рублей. После этого женщина якобы несколько дней общалась с сотрудниками «спецслужб», которые убедили ее, что релейный шкаф используется для связного пункта украинских военных.

Женщина приобрела необходимые материалы для изготовление горючей смеси, на своей машине добралась до релейного шкафа и после этого подожгла его. Поджог пенсионерка снимала на видео, после чего отправила запись сотрудникам «спецслужб».

В отношении подозреваемой возбуждено дело по статье «Хулиганство», женщину отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее в Подмосковье подростки подожгли релейный шкаф ради вознаграждения от неизвестного.

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